Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu bomba itiraf

Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Nice maçının ardından açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'ye gelmesi için kendisinin İsmail Yüksek'in ikna ettiğini dile getiren milli oyuncu, ''İsmail Yüksek, çok yakın arkadaşım. Buraya gelmeden önce sürekli konuşuyordum. Beni o ikna etti. Müthiş oynuyor. Maçın yıldızı oydu. Ayağına yüreğine sağlık. Buradaki arkadaşlık ortamında bana çok yardımcı oldu.'' dedi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Nice'i 2-1 mağlup etti. Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

''TAKIMCA İYİYE GİDİYORUZ''

Karşılaşmayı değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, "Çok önemli bir galibiyet oldu. Camiamızın ihtiyacı vardı. Yeni hocamızla, yeni başkanımızla yeni sistemimiz var. Yeni arkadaşlarımız var. Ben de yeniyim. Biraz süreye ihtiyacımız vardı. Takımca iyiye gidiyoruz. Anlık olmuyor, belirli bir süreye ve taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onların da desteğini hissedince çok iyi oynadık." dedi.

"BENİ İKNA ETTİ"

Takım arkadaşı İsmail Yüksel ile ilgili konuşan Kerem Aktürkoğlu, çarpıcı bir itirafa imza atarak "İsmail Yüksek, çok yakın arkadaşım yıllardır. Buraya gelmeden önce sürekli konuşuyordum. Beni o ikna etti. Müthiş oynuyor. Maçın yıldızı oydu. Ayağına yüreğine sağlık. Buradaki arkadaşlık ortamında bana çok yardımcı oldu. Diğer arkadaşlarımla da çok iyiyim. İrfan, Çağlar, Cenk Abi, herkesle çok iyiyim." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
