Adı Fener ile anılıyordu! Kerem Aktürkoğlu, derbi öncesi tarafını belli etti
Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olmadan önce adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılı takıma destek mesajı gönderdi. Kerem, Galatasaray'ın derbi için yaptığı "Sen sahada, biz tribünde" paylaşımına "Başarılar Galatasaray'ım" yorumunu yaptı.
Benfica'ya transfer olmadan önce adı zaman zaman Fenerbahçe ile de anılan Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisi öncesi eski takımına destek mesaj gönderdi.
GALATASARAY'A DESTEK VERDİ
Milli yıldızımız Kerem, Galatasaray'ın "Sen sahada, biz tribünde" şeklinde derbi için yaptığı paylaşımın altına, "Başarılar Galatasaray'ım" notunu düştü. Kerem'in bu paylaşımı büyük ilgi çekti.
2 MAÇTA 2 GOL ATTI
Kerem, Galatasaray'dan Benfica'ya transferi sonrası Portekiz temsilcisindeki kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, Benfica'da iki maçta iki gol attı.