Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri! Taraftar resmen çıldırdı

Portekiz'in Benfica takımında forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun adı bir süredir Fenerbahçe ile anılmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı öne sürülen Aktürkoğlu'nun yaptığı son açıklama, Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti.

FENERBAHÇE'YE YEŞİL IŞIK

Süper Lig'de uzun süredir şampiyonluk özlemi çeken Fenerbahçe'nin, eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu transferini kısa sürede sonuçlandırması bekleniyor. Kulislerde, imzanın an meselesi olduğu iddiaları konuşulurken, tecrübeli futbolcunun sarı-lacivertli kulüple ilgili sözleri gündeme bomba gibi düştü.

"MOURINHO İLE ÇALIŞMAK BENİ HEYECANLANDIRIYOR"

Spor spikeri Ersin Düzen'e konuşan Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye transfer olma sürecine dair şunları söyledi:

"Mourinho gibi bir teknik direktörle çalışacak olmak beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Bir an önce Fenerbahçe'ye katılmak ve kulübün başarısı için ter dökmek istiyorum."

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARDAN SERT TEPKİ

Aktürkoğlu'nun bu sözleri, uzun yıllar formasını giydiği Galatasaray camiasında büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada yıldız futbolcuya adeta ateş püskürdü. Tepkiler kısa sürede çığ gibi büyürken, bazı kullanıcılar Aktürkoğlu'nu ihanetle suçladı.