Kerem Aktürkoğlu kendisine ve ailesine hakaret edenler için harekete geçti

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, son dönemde sosyal medya üzerinden kendisine ve ailesine yönelik artan ağır eleştiri, hakaret ve küfür içerikli paylaşımlara karşı harekete geçti.

HAKARET VE KÜFÜRLÜ SÖYLEMLERDE BULUNANLAR TESPİT EDİLDİ

Yıldız oyuncunun avukatı, siber zorbalık yapan hesaplara karşı kapsamlı bir hukuk mücadelesi başlattı. Aktürkoğlu’nun hukuk ekibi tarafından yapılan incelemeler sonucunda, eleştiri sınırlarını aşarak şahsa ve aile değerlerine saldırı niteliği taşıyan binlerce paylaşım tek tek tespit edildi.

TESPİT EDİLEN İSİMLER İÇİN DAVA AÇIYOR

Tespit edilen kişiler için hukuki sürecin başladığı ve hakaret ve küfür içerikli paylaşımlar yapan herkese karşı tazminat davası açılacağı dile getirildi.