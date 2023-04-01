Kerem Aktürkoğlu için yolun sonu! İtalyan devi imzayı attırmak için harekete geçti

Milan ve Napoli, Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için sezon sonunda teklif yapmaya hazırlanıyor. Kvaratshelia ve Osimhen'i satması durumunda ciddi bir bütçe yaratacak Napoli, transferde bir adım önde gözüküyor. Türk futbol piyasasına son derece hakim olan Napoli, bilindiği üzere Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi renklerine bağlamıştı. İtalyan ekibinin adı son dönemde de sık sık Ferdi Kadıoğlu ile anılıyordu.

Avrupa devlerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu, sezon sonunda Galatasaray ile yollarını ayırabilir. Milli futbolcuya İtalyan devleri talip oldu.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO

Akşam'da yer alan habere göre, Milan ve Napoli, Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağlamak için harekete geçti. Geçen yaz Milan'ın 8 milyon euroluk teklifini reddeden Galatasaray'ın Kerem'de 20 milyon euro bonservis beklentisi var.

NAPOLI, RAKAMI KARŞILAYABİLİR

Bu sezon İtalya Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli ise Kvaratshelia ve Osimhen gibi yıldızlarını satması durumunda ciddi bir büyçe yaratacak. Bu koşullarda sarı-kırmızılıların 20 milyonluk talebini karşılamaya daha yakın taraf olarak gözüken Napoli, transferde bir adım önde.