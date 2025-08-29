Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı reddetti

Portekiz devi Benfica, 26 yaşındaki milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

''GALATASARAY'IN ÖN ALIM HAKKI''

Benfica'nın transfer açıklamasında Fenerbahçe ile ön anlaşma sağlandığı duyurulurken " Galatasaray'ın ön alım hakkı vardır, bilgilendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda bir ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22.5 milyon Euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken bir ücretin eklenmesini öngörmektedir. Bu nedenle transferin tutarın 25 milyon Euro tutarına ulaşabilir. Ayrıca, Galatasaray'ın ön alım hakkı olduğu için bu koşullar hakkında bilgilendiriliği de eklenmelidir." denildi.

GALATASARAY'I REDDETTİ

Açıklamada Benfica'nın Galatasaray'a yaptığı bildirim dikkat çekti. Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a bir bildirim yaptığı ancak milli oyuncunun Galatasaray'a dönmeyi reddettiği belirtildi. Bu doğrultuda Sarı-kırmızılılarda Kerem'in transferi için karşı bir adım atmadı.