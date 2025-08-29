Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı reddetti

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı reddetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benfica, Fenerbahçe'ye transferi öncesinde Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a bir bildirim yaptı ancak Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a dönmeyi reddetti. Milli oyuncunun Galatasaray'a geri dönüş yapmamasının ardından Sarı-kırmızılılarda bu transfer için adım atmadı.

Portekiz devi Benfica, 26 yaşındaki milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

''GALATASARAY'IN ÖN ALIM HAKKI''

Benfica'nın transfer açıklamasında Fenerbahçe ile ön anlaşma sağlandığı duyurulurken " Galatasaray'ın ön alım hakkı vardır, bilgilendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda bir ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22.5 milyon Euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken bir ücretin eklenmesini öngörmektedir. Bu nedenle transferin tutarın 25 milyon Euro tutarına ulaşabilir. Ayrıca, Galatasaray'ın ön alım hakkı olduğu için bu koşullar hakkında bilgilendiriliği de eklenmelidir." denildi.

GALATASARAY'I REDDETTİ

Açıklamada Benfica'nın Galatasaray'a yaptığı bildirim dikkat çekti. Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a bir bildirim yaptığı ancak milli oyuncunun Galatasaray'a dönmeyi reddettiği belirtildi. Bu doğrultuda Sarı-kırmızılılarda Kerem'in transferi için karşı bir adım atmadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Hemen takipten çıktı! Merve Terim'den bomba Kerem Aktürkoğlu paylaşımı

Hemen takipten çıktı! Merve Terim'den bomba Kerem paylaşımı
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıozgurinnyc:

ziktirsin gitsin fenere Galatasaray’da 11de yer bulamaz zaten:))

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

salın çocuğu istediği yere gitsin ama gsye gelmesin :)

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıharkan duran:

Bu haberi yaparken hangi sentetiği kullandığınızı merak ediyorum. Galatasaray keremi istemediği için ucuz sayilabilecek bir rakama gönderdi ve kurtuldu. Şimdi kerem galatasarayi reddetti diye haber yapiyorsunuz keremi isteyen kim ki????. Galatasaray sizin haber sayfaniza meze olamayacak kadar büyük bir kulüp. Fenerbahçe kendisine ana avrat küfür eden ve şampiyonlar liginden eleyen keremini alip güzelce kullanabilir. Haber editörlerinizide değiştirin saçma sapan başlıklar atmasin.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

Galatasaray da ancak yedegin yedeği olabilir zaten

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Formunu spora borçlu! 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu

50 yaşındaki Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Yıllara meydan okudu
İsrail ordusundan Gazze'yi işgal adımı! Saldırılarda ilk aşama başladı

İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Topyekün işgale başladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.