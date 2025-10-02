Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'deki hesabını açtı

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda Fransız ekibi Nice ile karşı karşıya geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU HESABI AÇTI

Fenerbahçe'nin Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, Sarı-lacivertlilerdeki ilk golünü bu maçta kaydetti. Talisca'nın mükemmel pasında savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol ayağıyla sağ köşeye yerden vurdu, kaleci Diouf'un müdahalesi şutu çıkarmaya engel olmadı ve temsilcimiz karşılaşmada 1-0 öne geçti.

BİR GOL DAHA

Kerem Aktürkoğlu, maçın 25. dakikasında skoru 2-0'a getiren golü de attı. Fenerbahçe'nin atağında İsmail Yüksek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu iki kişiyi çalımladıktan sonra şutunu çekti, savunmaya çarpan top kaleciyi yanıltarak ağlarla buluştu.

2016'DAN SONRA BİR İLK

Fenerbahce formasıyla ilk golünü Nice ağlarına gönderen Kerem Aktürkoğlu, Moussa Sow'un (01:06 vs Manchester United; Kasım 2016) ardından sarı-lacivertlilerin bu turnuvalardaki en erken golünü kaydetti.