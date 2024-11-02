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Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor

Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor
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Benfica, Portekiz Ligi'nin 10. haftasında Farense'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Konuk takıma galibiyeti getiren gollerde asistler milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Benfica, Portekiz Ligi'nin 10. haftasında Farense ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Estadio de Sao Luis'deki maçı konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı. Milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmaya yine damga vurdu.

ASİSTLER KEREM'DEN

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Alvaro Fernandez ve 54. dakikada Vangelis Pavlidis attı. Farense'nin tek golü 15. dakikada Dario Poveda'dan geldi. İki gol de asist milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Müsabakaya asistleriyle damga vuran Kerem, 76. dakikada oyundan çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Benfica'daki bir diğer milli futbolcumuz Orkun Kökçü ise 90+1'de oyundan çıktı.

SIRADAKİ RAKİP BAYERN MÜNİH

Bu sonucun ardından Benfica, ligde 22 puana yükseldi. Ligin dibine demir atan Farense ise 4 puanda kaldı. Benfica, hafta arasında çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih deplasmanına gidecek ve ardından ligde sahasında Porto'yu ağırlayacak. Farense, ligin bir sonraki haftasında Casa Pia deplasmanına gidecek.

KEREM'İN BENFİCA PERFORMANSI

Sezon başında transfer olduğu Benfica'da oldukça formda bir grafik ortaya koyan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle şimdiye kadar 9 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVOLKAN POLAT null:

Fenerliyim, gurur duyuyorum. Darısı ancelotti belasından kurtulacak olan ardamızın başına.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıBoga:

AFERİN KEREM INSALLAH EN KISA ZAMANDA ESKİ KULÜBÜNE GERİ DÖNERSİN

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
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