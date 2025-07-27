Kerem Aktürkoğlu attığı golden sonra Fenerbahçeli futbolcuya bakın ne dedi

Kerem Aktürkoğlu attığı golden sonra Fenerbahçeli futbolcuya bakın ne dedi
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Kerem Aktürkoğlu attığı golden sonra Fenerbahçeli futbolcuya bakın ne dedi
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz'de Benfica ile karşılaştı. Maçı 3-2 kaybeden sarı-lacivertlilerin gollerini İrfan Can Kahveci ve En Nesyri attı. Ancak maçın asıl gündemi, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol sonrası Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye söylediği 'Özledin herhalde' sözü oldu.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında dün akşam Portekiz'de Benfica ile Luz Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-2 kaybetti. Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu 37. dakikada maçın ilk golünü kaydetti. Yıldız futbolcunun golden sonra Fenerbahçeli futbolcuya söyledi söz ise gündem oldu.

KEREM FİLELERİ HAVALANDIRDI

Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, kampın son maçında Portekiz devi Benfica ile karşılaştı. Luz Stadyumu'nda oynanan maçı Benfica 3-2'lik skorla kazandı. Benfica'nın gollerini Kerem Aktürkoğlu, Archie Brown (kendi kalesine) ve Araujo attı. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve En Nesyri ağları ağları sarstı.

"ÖZLEDİN HERHALDE"

Milli yıldızın 37. dakikada attığı golden sonraki hareketi ise gündem oldu. Kerem Aktürkoğlu attığı golden sonra Fenerbahçeli İrfancan Kahveci'ye yaklaşarak "Özledin herhalde" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıCüneyt Coşkun:

Sonra irfan da centilmenlik gösterip iade-i ziyarette bulunarak çaktı golünü

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Bir Galatasaray lıdan gol yemeyi özlediğini mi söylemeye çalışmış anlamadım ;)

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

İçinde Galatasarayliların olduğu takımdan üç gol yeme alışkanlığı na devam kee

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Haber YorumlarıHakan Demir:

6 yerdiniz, unuttun mu , şimdi sevin azıcık

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Haber Yorumlarımurat özbaş:

Ali veli oyunlari yapip uyaniklik yapmayin..birakin gundem degistirmeyi.2 gun önce kerem bjk yle anlasti yaziyordunuz.noldu o haberlere?? ne bicim habercisiniz siz

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