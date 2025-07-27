Kerem Aktürkoğlu attığı golden sonra Fenerbahçeli futbolcuya bakın ne dedi
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz'de Benfica ile karşılaştı. Maçı 3-2 kaybeden sarı-lacivertlilerin gollerini İrfan Can Kahveci ve En Nesyri attı. Ancak maçın asıl gündemi, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol sonrası Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye söylediği 'Özledin herhalde' sözü oldu.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında dün akşam Portekiz'de Benfica ile Luz Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-2 kaybetti. Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu 37. dakikada maçın ilk golünü kaydetti. Yıldız futbolcunun golden sonra Fenerbahçeli futbolcuya söyledi söz ise gündem oldu.
KEREM FİLELERİ HAVALANDIRDI
Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, kampın son maçında Portekiz devi Benfica ile karşılaştı. Luz Stadyumu'nda oynanan maçı Benfica 3-2'lik skorla kazandı. Benfica'nın gollerini Kerem Aktürkoğlu, Archie Brown (kendi kalesine) ve Araujo attı. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve En Nesyri ağları ağları sarstı.
"ÖZLEDİN HERHALDE"
Milli yıldızın 37. dakikada attığı golden sonraki hareketi ise gündem oldu. Kerem Aktürkoğlu attığı golden sonra Fenerbahçeli İrfancan Kahveci'ye yaklaşarak "Özledin herhalde" dedi.