Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde tarihe geçti! 18 yıl sonra bir ilk

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç'te Brann Stadı'nda Brann'a konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip mücadeleye hızlı başladı ve henüz 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

5 MAÇTA 4. GOL

Karşılaşmada perdeyi açan Kerem Aktürkoğlu, bu golle birlikte Avrupa Ligi'ndeki çıkışını sürdürdü. Bu sezon turnuvada 5 maçta 4 gole ulaşan milli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla Avrupa arenasında en dikkat çeken isimlerden biri oldu.

TUNCAY ŞANLI'DAN SONRA BİR İLK

Kerem Aktürkoğlu, Brann ağlarına gönderdiği golle birlikte Tuncay Şanlı'nın 2006/07 sezonunda Avrupa kupalarında ulaştığı 4 gollük performansı yakaladı. Böylece Aktürkoğlu, 18 yıl sonra bir Avrupa kupası sezonunda 4 gole ulaşan ilk Türk futbolcu unvanını elde etti.

Bu performans, Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe adına sergilediği en özel bireysel başarılar arasında yer aldı.