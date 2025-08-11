Kerem Aktürkoğlu, "Aslan" temalı profilini sildi

Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri devam eden Kerem Aktürkoğlu, Discord uygulamasındaki Aslan temalı profilini sildi. Benfica'da forma giyen ve adı uzun bir süredir Fenerbahçe ile anılan milli oyuncu, bu hareketiyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Aktürkoğlu'nun bu hamlesi, transferin yaklaştığına işaret olarak yorumlandı.

Benfica forması giyen ve adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Discord uygulamasındaki Aslan temalı profilini kaldırdı. Sosyal medyada paylaşılan bu değişiklik, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe taraftarlarının yoğun yorumlarına neden oldu.

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKMIŞLARDI

Daha önce Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kerem Aktürkoğlu'nun Instagram'da karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıkması da dikkat çekmişti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Lizbon ekibinin teknik direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun satışına onay verdi. Sarı-lacivertli ekip Kerem için Benfica'ya 25 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır. Portekiz ekibi de bu teklife cazip baksa da son kararını vermedi. Bilindiği üzere Benfica Kulübü Kerem'in satışı için hafta içi oynanacak ön eleme maçlarının sonuçlarını bekliyor.

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Madem geri gelecektin ne diye gittin. Avrupa diye diye yırtınıyordun.

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTaner Çiftçi:

Cincon'un bir tas suyunu bile içmiş birini şanlı FENER'de istemiyoruz. Gelmesin, kalsın bizden öte dursun.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Fenere gitsinde kariyeri bitsin.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Ay,ay,ay ne üzüldük ne üzüldük...Üzüntüden kalp krizi vakaları arttı taraftarda....

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlaaddin Coşkun:

Paraya geçmişini geldiği yeri satan ilerde herşeyini satar.kerem sen avrupada parayı hertürlü kazanırsın tescilli şikeci cik cik lere gidip geleceğini karartma futbol hayatını bitirme akıllı ol.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
