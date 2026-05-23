Kerem Aktürkoğlu, milli takım antrenmanında sakatlandı
A Milli Futbol Takımı'nda Kerem Aktürkoğlu, bugünkü antrenmanda sakatlık yaşadı. Dizi bandajlanan oyuncu büyük üzüntü yaşarken, sağlık durumu kontrollerin ardından netleşecek.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını basın açık gerçekleştirdiği yaptığı antrenmanla sürdürdü. Millilerin bugünkü idmanında sakatlık meydana geldi. Yarı sahada çift kale maçta Kerem Aktürkoğlu, ikili mücadelede ayağı zemine takılarak acı içinde yerde kaldı. Ardından sağlık heyeti oyuncuya müdahale etti. Kerem'in dizi bandajlanırken, oyuncu büyük üzüntü yaşadı. Ardından yürümekte güçlük çeken Kerem, buggy araç ile tesise götürüldü.
Kerem'in sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. - İSTANBUL