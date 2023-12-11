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Kepezspor, deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'u 1-0 mağlup etti

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TFF 3. Lig'in 14'üncü hafta karşılaşmasında Kepezspor, deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Kepezspor'un golü 86'ncı dakikada Ozan Can Dursun'dan geldi.

TFF 3. Lig'in 14'üncü hafta karşılaşmasında Kepezspor, deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig'in 14'üncü hafta karşılaşmasında Kepezspor, deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadında oynanan mücadele Kepezspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Kepezspor'u öne geçiren gol 86'ncı dakikada golcü oyuncusu Ozan Can Dursun'dan geldi. Maçta başka gol olmayınca Kepezspor, 14'üncü hafta mücadelesinden sahadan 1-0 galip ayrıldı ve puanını 32 yaparak, lider Aliağa FK ile puan farkını 1'e indirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ayvalıkgücü Belediyespor Ozan Can Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

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