Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı Play-off Biletini Aldı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, son maçını da yenilgisiz kazanmasıyla 1. Lig için play-off bileti aldı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Konya'nın Hoca Ahmet Yasevi takımı ile yaptığı maçı 33-33 berabere kalarak ligi yenilgisiz tamamladı. Böylelikle 15 Mart'ta başlayacak 1. Lig öncesi oynanacak play-off karşılaşmalarına katılma hakkı kazanan Kepez'in kızları, 4'lü gruplarından birinci çıkmaları halinde 1. Lig'e yükselecek. Oyuncularından 2'sini de milli kampa gönderen takım antrenörü Sertan Sarpaş, "İlk kez katıldığımız 2. Lig'de grubumuzu birinci bitirdik. Takımımızı 1. Lig'de görmek istiyorum" dedi. - ANTALYA