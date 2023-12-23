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Kenya Teknik Direktörü Engin Fırat, Kemal Evcimik'i teknik heyetine dahil etti

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Kenya Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, teknik heyetine Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü mezunu olan Kemal Evcimik'i dahil etti. Fırat, genç ve bilimden gelen Türk antrenörlerine fırsat verdiğini belirtti.

Kenya Teknik Direktörü Engin Fırat, teknik heyetine Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü mezunu olan Kemal Evcimik'i dahil etti. Fırat, "Bizim yetenekli, bilimden gelen hocalarımızın da önlerinin açılması lazım. Ben de elimden geldiğince bunu yapıyorum. Şu an en yeni aramıza katılan Kemal Evcimik hocamız var. Kemal hırslı ve bilgili, basamakları aynı ciddiyetle geçerse önü açık olacak" dedi.

Türk futbolunda teknik direktörlerin genelde eski futbolcuları yardımcı olarak seçmelerinin aksine Kenya Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, yıllardır futbolculuk geçmişi olsun, olmasın genç ve bilimden gelen Türk antrenörlerini teknik heyetine seçiyor.

"Kemal hırslı ve bilgili, basamakları aynı ciddiyetle geçerse önü açık olacak"

Bu konuyla ilgili konuşan Engin Fırat, "Zaten ciddi oyunculuk kariyerine sahip hocaların Türkiye'de çok destek gördüğünü biliyoruz ama bizim yetenekli, bilimden gelen hocalarımızın da önlerinin açılması lazım. Ben de elimden geldiğince bunu yapıyorum. Şu an en yeni aramıza katılan Kemal Evcimik hocamız var. Kemal hırslı ve bilgili, basamakları aynı ciddiyetle geçerse önü açık olacak. Kemal şu an Kenya A Milli Takımı'nın bütün oyuncu ve rakip analizlerinden sorumlu. Adım adım onu da uluslararası arenada tek başına takım çalıştırması için hazırlıyorum" diye konuştu.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü mezunu olan Kemal Evcimik, Türkiye'de birçok profesyonel takımda görev aldı. 32 yaşında olan Evcimik, yayımladığı analiz çalışmalarıyla Engin Fırat'ın gözüne çarptı ve onu Kenya Milli Takımı'nda teknik heyetine dahil etti. Engin Fırat, genç yaşta dünyaya açılan Evcimik'in önce kendini dünyaya kanıtlayacağına ve sonrasında kendisi gibi genç ve gelişime açık antrenörlerin önlerinin açılmasına katkıda bulunacağına inancının tam olduğunu söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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