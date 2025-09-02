Keny Arroyo Beşiktaş'tan Cruzeiro'ya Transfer Oldu

İSTANBUL, BEŞİKTAŞLI Keny Arroyo, Cruzeiro'ya transfer oldu, her iki kulüpten de transferle ilgili açıklama geldi.

Cruzeiro, Arroya transferini " Beşiktaş'da forma giyen Ekvadorlu genç forvet, 2029 sonuna kadar Cruzeiro ile sözleşme imzaladı" şeklinde duyururken Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Keny Arroyo'nun nihai transferi hususunda Cruzeiro EC ile anlaşmaya varılmıştır."