Haberler

Keny Arroyo Beşiktaş'tan Cruzeiro'ya Transfer Oldu

Keny Arroyo Beşiktaş'tan Cruzeiro'ya Transfer Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaşlı Ekvadorlu forvet Keny Arroyo, Cruzeiro ile 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. Her iki kulüp de transferle ilgili resmi açıklama yaptı.

İSTANBUL, BEŞİKTAŞLI Keny Arroyo, Cruzeiro'ya transfer oldu, her iki kulüpten de transferle ilgili açıklama geldi.

Cruzeiro, Arroya transferini " Beşiktaş'da forma giyen Ekvadorlu genç forvet, 2029 sonuna kadar Cruzeiro ile sözleşme imzaladı" şeklinde duyururken Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Keny Arroyo'nun nihai transferi hususunda Cruzeiro EC ile anlaşmaya varılmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Sıfır aldığı otomobil başına bela oldu! 30 kez servise gitti, değişmeyen parçası kalmadı

Büyük hayallerle aldığı sıfır otomobil başına bela oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçan arabanın deneme seferleri başladı! İşte satışa çıkacağı fiyat

Uçan araba yola çıkıyor! Satış fiyatı da belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.