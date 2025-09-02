Keny Arroyo Beşiktaş'tan Cruzeiro'ya Transfer Oldu
Beşiktaşlı Ekvadorlu forvet Keny Arroyo, Cruzeiro ile 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. Her iki kulüp de transferle ilgili resmi açıklama yaptı.
İSTANBUL, BEŞİKTAŞLI Keny Arroyo, Cruzeiro'ya transfer oldu, her iki kulüpten de transferle ilgili açıklama geldi.
Cruzeiro, Arroya transferini " Beşiktaş'da forma giyen Ekvadorlu genç forvet, 2029 sonuna kadar Cruzeiro ile sözleşme imzaladı" şeklinde duyururken Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Keny Arroyo'nun nihai transferi hususunda Cruzeiro EC ile anlaşmaya varılmıştır."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor