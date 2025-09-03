Mourinho'ya sürpriz talip! Bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho'nun adı Mısır ekibi Al Ahly ile anıldı. Portekizli teknik adam, bu teklifi doğruladı.

KENDİSİ DE DOĞRULADI

Mısır basınında yer alan haberlere göre Al Ahly yönetimi, Portekizli teknik adamla temasa geçti. Kahire 24 adlı internet sitesine konuşan Mourinho, kendisine yapılan teklifi doğrulayarak, "Mısır Ligi takımlarından Al Ahly, Fenerbahçe'den ayrılmamdan sonra benimle temasa geçti ama ilgilenmediğimi söyledim" şeklinde bir açıklama yaptı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 2 Haziran 2024 tarihinde resmi sözleşmeye imza atan Mourinho, yaklaşık 15 ay görevde kaldı. Sarı-lacivertliler ile ligde 36 maça çıkan 62 yaşındaki teknik adam, 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.