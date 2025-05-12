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Keni Var Uzun: Hedefimiz 1. Lig'e Yükselmek

Keni Var Uzun: Hedefimiz 1. Lig'e Yükselmek
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Altınordulu futbolcu Keni Var Uzun, Nesine 2. Lig Yükselme Play-Off karşılaşmasında GMG Kastamonuspor'u 1-0 mağlup ettiklerini belirtti ve önlerindeki rövanş maçı için kararlılıklarını vurguladı.

Altınordulu futbolcu Keni Var Uzun, Trendyol 1. Lig'e yükselmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Nesine 2. Lig Yükselme Play-Off 2. Tur maçında Altınordu, konuk ettiği GMG Kastamonuspor'u 1-0 mağlup etti. Kırmızı-lacivertli ekibin 25 golcü oyuncusu Keni Var Uzun, 16 Mayıs Cuma günü oynanacak rövanş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin play-off'lar sonunda 1. Lig'e yükselmek olduğunu dile getiren Uzun, "İlk maçımızı kazandık. Zor bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Cuma günü kritik bir maça çıkacağız. O maçı da kazanarak turu geçmek istiyoruz. Hedefimiz 1. Lig'e yükselmek" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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