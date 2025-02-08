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Kendrick Nunn THY Euroleague'de Haftanın MVP'si Seçildi

Kendrick Nunn THY Euroleague'de Haftanın MVP'si Seçildi
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THY Euroleague'de 26. haftanın en değerli oyuncusu, Yunan ekibi Panathinaikos'un basketbolcusu Kendrick Nunn oldu. Nunn, A. Efes maçında 36 sayı ve yüksek verimlilikle dikkat çekti.

THY Euroleague'de 26. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Yunan ekibi Panathinaikos'un ABD'li basketbolcusu Kendrick Nunn oldu.

THY Euroleague'de 26. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Yunan takımı Panathinaikos'un, evinde A. Efes'i 104-89 skorla mağlup ettiği müsabakada önemli performans sergileyen ABD'li basketbolcu Kendrick Nunn'un haftanın MVP'si seçildiği belirtildi. Nunn, karşılaşmada 36 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla oynadı ve 37 verimlilik puanı aldı.

29 yaşındaki basketbolcu, Euroleague'de geçtiğimiz sezon play-off turu 5. maçlarının da MVP'si seçilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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