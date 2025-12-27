Haberler

''Kendine kulüp bul'' denilen Necip Uysal'dan ilk açıklama

Güncelleme:
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılarak kendisinden kulüp bulması istenen Necip Uysal, ilk kez konuştu. Hocası Sergen Yalçın ile arasında bir sorun olmadığını dile getiren Necip Uysal, "Benim hocayla hiçbir tartışmam olmadı. Hocayla ve içeride kimseyle problemim yok. Şaşkınım, üzgünüm. Beklemediğim bir durum ve ne yapacağım konusunda henüz bir fikrim yok." sözlerini sarf etti.

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Necip Uysal, geride bıraktığımız gün aldığı haberle yıkıldı. Siyah-beyazlı yönetim, deneyimli oyuncusu Necip Uysal'ı kadro dışı bırakarak kendisinden kulüp bulmasını istedi.

NECİP UYSAL'DAN İLK AÇIKLAMA

Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Gazeteci Fırat Günayer'e konuşan Necip Uysal, teknik direktör Sergen Yalçın ile arasında bir sorun olmadığını ifade ederek, "Benim hocayla hiçbir tartışmam olmadı. Hocayla ve içeride kimseyle problemim yok. Şaşkınım, üzgünüm. Beklemediğim bir durum ve ne yapacağım konusunda henüz bir fikrim yok." dedi.

"BİR NECİP GİDER, 10 NECİP GELİR"

Sözlerine devam eden 34 yaşındaki oyuncu, "Aslolan kulüptür, bir Necip gider, 10 tane Necip gelir. Kulüpler kalıcı, bizler geçiciyiz. Ben yönetimin verdiği karara saygılıyım. Bu konunun artık uzamasını istemiyorum. Bu konunun konuşulması Beşiktaş'a zarar verir. Ben bu konu hakkında bir daha konuşmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

