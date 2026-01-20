Haberler

Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu

Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da düzenlenen Uluslararası Nimes Archery turnuvasında U15 kategorisinde okçuluk dalında ilk kez mücadele eden 12 yaşındaki Burcu Öncel, kendinden büyük rakipleri geçerek dünya dördüncüsü oldu.

Dünya Okçuluk Federasyonu (World Archery-WA) tarafından bu sene 28.'si düzenlenen Uluslararası Nimes Archery turnuvası Fransa'nın Nimes kentinde düzenlendi.

KENDİNDEN YAŞÇA BÜYÜK KİŞİLERLE YARIŞTI

Turnuvaya Türk sporcular damgasını vurdu. U15 kategorisinde ilk kez mücadele eden 12 yaşındaki Altınok Kulübü sporcusu Burcu Öncel, kendinden büyük rakiplerle mücadele etti.

BURCU ÖNCEL DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜ

50 ülkeden bin 355 sporcunun katıldığı yarışmada rakiplerini yenen Öncel, dünya 4.'sü oldu. Aynı zamanda Burcu Öncel'in ilk kez uluslararası bir yarışma katıldığı da öğrenildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi

ABD'den tarihi açıklama! YPG resmen yapayalnız kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı

Galatasaray'ın 10 numaraya transfer edeceği ismi duyurdu
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Rus Kadın, Müslüman olup Fatiha'yı okudu

Müslüman olup Fatiha'yı okudu