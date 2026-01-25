Kenan Yıldız varsa sorun yok! Juventus, Napoli'yi adeta ezdi

İtalya Ligi'nde 22. haftanın en kritik mücadelesinde Juventus ile Napoli karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı Juventus, 3-0'lık skorla kazandı.

KENAN YILDIZLAŞTI, JUVE ŞOV YAPTI

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Jonathan David, 77. dakikada Kenan Yıldız ve 86. dakikada Filip Kostic kaydetti. Milli yıldızımız Kenan, mücadeleyi 8.2 rating ile tamamladı. Ligde 8'nci golünü atan Kenan ayrıca, 4 kilit pas ve %90 pas isabeti ile tamamladı.

JUVENTUS NAPOLI'YE YAKLAŞTI

Bu sonuçla birlikte Juventus, puanını 42'ye yükseltti. Napoli ise 43 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus, Parma'ya konuk olacak. Napoli, kendi sahasında Fiorentia'yı ağırlayacak.