Haberler

Kenan Yıldız, Serie A'da "kasım ayının yükselen yıldızı" seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Juventus'un milli oyuncusu Kenan Yıldız, İtalya 1. Futbol Ligi'nde kasım ayının yükselen yıldızı seçildi. 23 yaş altı oyuncular arasında sergilediği performansla ödülü kazanan Kenan, bu sezon Serie A'da daha önce de ayın en iyi oyuncusu unvanını elde etmişti.

Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) ayın yükselen yıldızı ödülünü kazandı.

Serie A'nın internet sitesindeki açıklamaya göre 10-13. hafta maçlarında 23 yaş altı oyuncular arasında en iyi performansı sergileyen Kenan, kasım ayının yükselen yıldızı seçildi.

Milli futbolcu, ödülünü Juventus'un 20 Aralık'ta Roma'yı ağırlayacağı lig karşılaşması öncesi alacak.

Ligde kasım ayında 3 maça çıkan Kenan, 2 gol kaydetti. Genç hücum oyuncusu, 19 kez forma giydiği tüm kulvarlarda ise rakip fileleri 6 defa havalandırdı.

Kenan Yıldız, bu sezon Serie A'da ağustosta da ayın en iyi oyuncusu seçilmişti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
Bilim insanları şaşkın! Bu köyde herkes kör doğuyor

Bu köyde herkes kör doğuyor! Nedeni geç de olsa ortaya çıktı
title