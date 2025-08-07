Kenan Yıldız, Kopa Trophy Adayları Arasında

Juventus'un 20 yaşındaki milli futbolcusu Kenan Yıldız, yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için açıklanan 10 aday arasında yer aldı. Ödül, futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or kapsamında verilmektedir.

Juventus forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için aday gösterilen 10 futbolcu arasında yer aldı.

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or (Altın Top) kapsamında yılın 21 yaş altı en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için adaylar açıklandı.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız da adaylar arasında gösterildi.

Kopa Trophy ödülüne aday 10 isim şu şekilde:

OyuncuYaşÜlkeKulüp
Kenan Yıldız20TürkiyeJuventus
Lamine Yamal18İspanyaBarcelona
Desire Doue20FransaPSG
Myles Lewis-Skelly18İngiltereArsenal
Rodrigo Mora18PortekizPorto
Joao Neves20PortekizPSG
Ayyoub Bouaddi17FransaLille
Estevao18BrezilyaChelsea
Dean Huijsen20İspanyaReal Madrid
Pau Cubarsi18İspanyaBarcelona

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
