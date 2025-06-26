Kenan Yıldız'ın asisti Juventus'a yetmedi! Manchester City rakibini beşledi

Kenan Yıldız'ın asisti Juventus'a yetmedi! Manchester City rakibini beşledi
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Manchester City, Juventus'u 5-2 mağlup ederek Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nu 3'te 3 ile lider tamamladı. 57. dakikada oyuna dahil olan milli oyuncumuz Kenan Yıldız, Vlahovic'in 85'te attığı golün asistini yaptı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu 3. hafta maçında Manchester City ile Juventus karşılaştı. Orlando Camping World Stadyumu'nda oynanan maçı Manchester City 5-2'lik skorla kazanmayı bildi.

7 GOLLÜ MUHTEŞEM MAÇ

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Jeremy Doku, 26. dakikada Pierre Kalulu (K.K), 52. dakikada Erling Haaland, 69. dakikada Phil Foden ve 75. dakikada Savinho kaydetti. Juventus'un golleri 11. dakikada Teun Koopmeiners ve 85. dakikada Dusan Vlahovic'ten geldi. Kenan, Vlahovic'in attığı golde asist yaptı.

MANCHESTER CİTY LİDER ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Manchester City, 3'te 3 yaptı ve grubu 9 puanla lider tamamladı. Juventus ise 6 puanda kaldı ve grubu ikinci sırada noktaladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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