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Kenan Yıldız, ameliyat oldu

Kenan Yıldız, ameliyat oldu
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Juventus, Kenan Yıldız’ın sol ayak tarak kemiği tabanındaki kırık nedeniyle ameliyat olduğunu açıkladı.

Juventus, Kenan Yıldız'ın sol ayak tarak kemiği tabanındaki kırık nedeniyle ameliyat olduğunu açıkladı.

İtalyan ekibi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme mesajı paylaştı. Kenan, sol ayak 5. tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi. Operasyonun başarıyla tamamlandığı ifade edilirken, yarından itibaren rehabilitasyon programına başlanacağı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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