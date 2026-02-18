Haberler

Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar Haber Videosunu İzle
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçı sonrası İtalyan basını, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'a sert eleştirilerde bulundu. Kenan'ın Galatasaray'ın ilk golü öncesinde yaptığı top kaybı eleştirilere konu oldu. İtalyan basını, Yıldız'ın performansını 'felaket' olarak nitelendirdi ve 'eski halinden eser yok' yorumları yaptı.

  • İtalyan basını, Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ın Galatasaray'a karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi maçındaki performansını eleştirdi.
  • Kenan Yıldız'ın Galatasaray'ın ilk golüne yol açan top kaybı, İtalyan basını tarafından vurgulandı.
  • İtalyan basını, Kenan Yıldız'ın maçta hücum ve savunmada etkisiz olduğunu ve en iyi formunda olmadığını belirtti.

Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi gecesi sonrası İtalyan basını, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'a sert eleştiriler yöneltti. Özellikle Galatasaray'ın ilk golü öncesinde yaptığı top kaybı manşetlere taşındı.

"ESKİ HALİNDEN ESER YOK"

La Repubblica, Kenan'ın performansını değerlendirirken "Kelly ve Cabal felaket bir performans sergiledi, Kenan Yıldız'ın ise eski halinden eser yoktu" ifadelerini kullandı.

Sport Mediaset ise, "Onun seviyesindeki bir oyuncunun bu gibi gecelerde çok daha farklı bir performans sergilemesi beklenir" yorumunu yaptı.

"SALLAI TARAFINDAN BOĞULDU"

Virgilio Sport, Galatasaray'ın 1-0'lık golüne dikkat çekerek, "Gabriel Sara'nın golüne yol açan kanlı top kaybını yaptı. Sol kanatta Sallai tarafından boğuldu" değerlendirmesinde bulundu.

90min, Kenan'ın ceza sahası kenarındaki top kaybının gole neden olduğunu vurgulayarak, "Belki de kendi ülkesinde oynamanın heyecanıydı ancak hatasından sonra telafi etmek için hiçbir şey yapmadı" ifadelerine yer verdi.

"EN İYİ FORMUNDA DEĞİL"

Eurosport İtalya, milli futbolcunun performansını "En iyi formunda değil ve bu da belli oluyor. Saldırılardan vazgeçiyor, hızı ve parlaklığı yetersiz. Kötü" sözleriyle değerlendirdi.

Il Mattino, "Hem hücumda hem de savunmada etkisizdi, Galatasaray'ın ilk golünde hata yaptı" derken, Il Messaggero da "Türk takımının golünde topu kaybetti" yorumunu yaptı.

Calcio Mercato ise, "Galatasaray'ın ilk golüne yol açan hata maç boyunca onu derinden etkiledi" ifadelerini kullanarak genç oyuncunun mental olarak da etkilendiğini öne sürdü.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi

Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Tarihi gün! Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı

Canlı yayında dört partinin ismini saydı: İttifak yapabiliriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Felaketi yaşıyorlar! Okullar tatil edildi, zorunlu işi olmayan bu ilçeye gitmesin

Bu uyarıyı başkan yaptı: Zaruri işi olmayan ilçemize gelmesin
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum

Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum
Annesi ve kardeşine davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti

Canlı yayındaki davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti
Felaketi yaşıyorlar! Okullar tatil edildi, zorunlu işi olmayan bu ilçeye gitmesin

Bu uyarıyı başkan yaptı: Zaruri işi olmayan ilçemize gelmesin
14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an

Hastanede karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Melek Baykal'ın 'Hiç sevmediğim bir işti' sözlerine Ateş Fatih Uçan'dan yanıt

Usta oyuncuya verdiği yanıt ortalığı karıştıracak