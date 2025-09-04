Kenan Yıldız'dan çuval çuval para kazanacak imza
Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 5 yıl daha uzatma kararı aldı. Yeni sözleşme ile birlikte yıldız oyuncu, yıllık 5 milyon euro kazanacak ve kulübün en çok kazanan futbolcuları arasında ilk 5'e girecek.
İtalyan devi Juventus ve A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Kenan Yıldız, İtalyan ekibiyle yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
5 YILLIK SÖZLEŞME
Torino temsilcisi, 20 yaşındaki milli oyuncunun sözleşmesini 5 yıl daha uzatma kararı aldı. Yeni anlaşma sağlanması halinde, yıllık maaşı 1.5 milyon euro olan sağ kanat oyuncusunun kazancı 5 milyon euroya yükselecek.
İLK 5'E GİRECEK
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Kenan Yıldız, kazanacağı bu ücretle birlikte kulübün en çok kazanan 5 ismi arasında yer alacak. Yıldız futbolcu, Juventus formasıyla çıktığı 86 maçta 16 gol ve 13 asist kaydetti.