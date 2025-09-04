Haberler

Kenan Yıldız'dan çuval çuval para kazanacak imza

Kenan Yıldız'dan çuval çuval para kazanacak imza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 5 yıl daha uzatma kararı aldı. Yeni sözleşme ile birlikte yıldız oyuncu, yıllık 5 milyon euro kazanacak ve kulübün en çok kazanan futbolcuları arasında ilk 5'e girecek.

İtalyan devi Juventus ve A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Kenan Yıldız, İtalyan ekibiyle yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Torino temsilcisi, 20 yaşındaki milli oyuncunun sözleşmesini 5 yıl daha uzatma kararı aldı. Yeni anlaşma sağlanması halinde, yıllık maaşı 1.5 milyon euro olan sağ kanat oyuncusunun kazancı 5 milyon euroya yükselecek.

İLK 5'E GİRECEK

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Kenan Yıldız, kazanacağı bu ücretle birlikte kulübün en çok kazanan 5 ismi arasında yer alacak. Yıldız futbolcu, Juventus formasıyla çıktığı 86 maçta 16 gol ve 13 asist kaydetti.

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
Galatasaray'ın eski yıldızı Boğaz'dan çıktı

Galatasaray'ın eski yıldızı Boğaz'dan çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Szymanski iddialarını tek emoji ile yalanladı

İddialara tek emojilik yanıt geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.