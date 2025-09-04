Kenan Yıldız'dan çuval çuval para kazanacak imza

İtalyan devi Juventus ve A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Kenan Yıldız, İtalyan ekibiyle yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Torino temsilcisi, 20 yaşındaki milli oyuncunun sözleşmesini 5 yıl daha uzatma kararı aldı. Yeni anlaşma sağlanması halinde, yıllık maaşı 1.5 milyon euro olan sağ kanat oyuncusunun kazancı 5 milyon euroya yükselecek.

İLK 5'E GİRECEK

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Kenan Yıldız, kazanacağı bu ücretle birlikte kulübün en çok kazanan 5 ismi arasında yer alacak. Yıldız futbolcu, Juventus formasıyla çıktığı 86 maçta 16 gol ve 13 asist kaydetti.