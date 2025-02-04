Kenan Yıldız Türk futbol tarihine geçecek
Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız için 100 milyon euro bonservis bedeli belirlemiş. Bu bedel, Türk futbol tarihinde bir rekor anlamına geliyor. Juventus'un gelecek sezon kadrosunu güçlendirmeyi planladığı ve bu nedenle Kenan Yıldız'ı satış listesine koyabileceği belirtiliyor. Kenan Yıldız, eğer bu bedelle transfer olursa bonservisine en çok ödenen Türk futbolcu olacak.
Kenan Yıldız'ı hiçbir zaman satış listesine koymayan Juventus, milli futbolcuya talip olan kulüpler için bir rakam belirledi.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus gelecek sezon kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Ancak kulübün mevcut ödemelerini yapmak ve transfere bütçe ayırmak için paraya ihtiyaç olacak. Bu durum da Kenan Yıldız'ın satışının önünü açabilir.
100 MİLYON EURO, TARİHE GEÇECEK
Haberde Juventus'un Kenan Yıldız için 100 milyon euro bonservis belirlediği ifade edildi. Kenan Yıldız, 100 milyon euroya transfer olması durumunda bonservisine en çok ödenen Türk futbolcu olacak.
SEZON PERFORMANSI
19 yaşındaki futbolcu bu sezon 33 maçta Juventus formasını giydi. Kenan Yıldız bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.