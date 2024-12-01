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Kenan Koçak'tan Pendikspor Maçı Değerlendirmesi

Kenan Koçak'tan Pendikspor Maçı Değerlendirmesi
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, Pendikspor ile oynanan maç sonrası yaptığı açıklamada, ilk yarının iyi geçtiğini ancak ikinci yarıda bekledikleri oyunu sergileyemediklerini belirtti. Takımın sadece bir puanla yetinmek zorunda kalmasından duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Mke Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, Pendikspor müsabakasının ardından, "Geçen haftakiler gibi aynı senaryo, sadece 1-0 ile soyunma odasına gidip ikinci yarı çok kötü başladık. Yine beklenmedik duran toptan bir gol yedik. İkinci yarı maç bir oraya bir oraya gidebilirdi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Mke Ankaragücü, sahasında ağırladığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, "Tabii ki üzgünüz galip olabileceğimiz bir maçtan sadece bir puan çıkarttık. İlk yarı çok yoğun, sayısız gol fırsatı. Geçen haftakiler gibi aynı senaryo, sadece 1-0 ile soyunma odasına gidip ikinci yarı çok kötü başladık. Yine beklenmedik duran toptan bir gol yedik. İkinci yarı maç bir oraya bir oraya gidebilirdi. İlk yarıdan çok memnunum, ikinci yarıdaki oyundan memnun değilim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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