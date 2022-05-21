Kenan Karaman: &quot;Maalesef galip gelemedik&quot; - Haberler

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Kenan Karaman: "Maalesef galip gelemedik"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kenan Karaman: 'Maalesef galip gelemedik'

Beşiktaş'ın Konyaspor maçında beraberlik golünü atan Kenan Karaman, maçın ardından konuştu.

Beşiktaş'ın Konyaspor maçında beraberlik golünü atan Kenan Karaman, maçın ardından konuştu. Kenan üzgün olduklarını belirterek "Maalesef galip gelemedik" dedi.

Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta takımın tek golünü atan Kenan Karaman, maçın ardından konuştu. Kazanmak istediklerini ifade ederek sözlerine başlayan Karaman, "Kazanmak istedik ama maalesef kazanamadık. İnşallah yeni sezonda taraftarlarımıza daha güzel bir Beşiktaş izletiriz. Güzel bir kamp dönemi geçirip sezona iyi hazırlanacağız. Yeni sezonda kendimi iyi hazırlayıp son haftalardaki performansımı devam ettireceğim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kenan Karaman, Konyaspor, Beşiktaş, Karaman, Spor, Haberler

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