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Kemer'de Hard Enduro Dünya Şampiyonası Başladı

Kemer'de Hard Enduro Dünya Şampiyonası Başladı
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Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı, plaj etabıyla başladı. 42 ülkeden 420 sporcunun katıldığı yarış, özel parkurda zorlu engellerle devam edecek.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, plaj etabıyla başladı.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden yaklaşık 420 sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Turistik Otelciler Birliği ve Kemer Yöresel Tanıtım Vakfının destek verdiği yarışlar, Çamyuva Plajı'nda hazırlanan 2 kilometrelik özel parkurda sıralama turuyla start aldı.

Sporcular, fizik ve mekanik dayanıklılığın yanı sıra etap içerisindeki zorlu engelleri aşmak için mücadele etti.

Sea To Sky Enduro Yarışları Organizatörü Semih Özdemir, AA muhabirine, 3 gün sürecek yarışların Çamyuva sahilindeki plaj etabıyla başladığını söyledi.

Bu yıl Sea to Sky yarışlarının 15'incisi düzenlediklerini belirten Özdemir, "Bu yıl aynı zamanda dünya şampiyonasının 6. ayağı burada organize ediliyor. Dünya şampiyonası 7 ayaktan oluşuyor. İspanya'da düzenlenecek 7. ayak yarışı ile seri tamamlanacak." dedi.

Plaj, orman ve dağ olmak üzere 3 ayrı etapta koşulacak Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 12 Ekim Cumartesi günü yapılacak madalya töreni ile tamamlanacak.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Spor

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