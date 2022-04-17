Kemal Şahin Open Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu
AA - Servet Tümer - Spor
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Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) 3. seri kategorisindeki Kemal Şahin Open Tekerlekli Sandalye Turnuvası sona erdi.
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) 3. seri kategorisindeki Kemal Şahin Open Tekerlekli Sandalye Turnuvası sona erdi.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Megasaray Tenis Akademisi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen organizasonu, erkekler kategorisinde Belçikalı Joachim Gerard, kadınlar kategorisinde Rus Victoria Lvova, Quad kategorisinde ise Güney Afrikalı Ronald Ramphadi şampiyon tamamladı.
14 bin dolar para ödülünün dağıtıldığı turnuvada dünya sıralamasında ilk 20'de olan 9 sporcu yer aldı.
Turnuva sonunda düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim Sarı tarafından verildi.
AA / Servet Tümer - Spor