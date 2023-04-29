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Kemahspor BAL ligine yükseldi

Kemahspor BAL ligine yükseldi

Spor Haberleri

Erzincan'da Kemahspor BAL ligine yükseldi.

Erzincan'da Kemahspor BAL ligine yükseldi.

2022- 2023 Erzincan amatör futbol karşılaşmalarında sezonu şampiyonluk ile kapatan Kemahspor BAL ligine yükseldi. BAL liginde mücadele eden Ulalarspor ile karşı karşıya gelecek olan Kemahspor yönetimi ve sporcularıyla AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman ve Milletvekili Adayı Mehmet Cavit Şireci, İl Başkanı Çetin Özyurt, İlçe Başkanı Hakan Ördek ile kahvaltıda bir araya geldi. Futbolcular ve yönetim ile bir süre sohbet eden AK Parti heyeti her iki takıma başarılar dilediler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Milletvekili AK Parti Erzincan Futbol Spor Haberler

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