Üye Girişi
Haberler
Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı

Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi

İsrailli 3 rehine böyle serbest bırakıldı
Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik

Ateşkes sonrası yurda dönen Filistinli kadının o sözleri duygulandırdı
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Keleş: "Konya'dan Alınan 1 Puan Bizim İçin Önemli"

Keleş:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, Konyaspor ile 3-3 berabere kaldıkları maç sonrası yapılan basın toplantısında, eksik oyunculara rağmen elde edilen 1 puanın önemli olduğunu ifade etti.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, Konyaspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Eksiklerimize rağmen Konya deplasmanından alınan 1 puan bizim için önemli" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa deplasmanda karşılaştığı Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Maça kötü bir başlangıç yapmadık. İlk 15-20 dakika iyi başladığımızı düşünüyorum. Ondan sonra yediğimiz gol biraz moral, motivasyonumuzu da bozdu. İlk yarının kalan bölümünde çok fazla etkili olamadık, sıkıntılar yaşadık. Verdiğimiz pozisyonlar var. Farkı da açabilirlerdi. Fakat ikinci yarı oyuncularımızla konuştuktan sonra devre arasında bu maça bir tepki vermemiz gerektiğini kararlaştırdık. Ouncularımızın gösterdiği performans, verdikleri tepki memnun ediciydi. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik ama keyifli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Eksiklerimize rağmen Konya deplasmanından alınan 1 puan bizim için önemli" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Ezeli rakibe gidiyor!
img

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e olay gönderme
img

Gazze boykotu işe yaradı mı? Starbucks'tan flaş karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
Canlı anlatım! İlk düdük çaldı

Adana'da ilk düdük çaldı
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye böyle getirildiler
Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek

"Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum" diyen Cübbeli'den olay sözler
Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı

Suriye'deki yeni yönetimden 3 ülkeyi küplere bindiren karar
DNA raporu çıktı: Küçük Uzay, Hacı Sabancı'nın oğlu

4 yaşındaki Uzay'ın babası Hacı Sabancı mı? DNA incelemesi tamamlandı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.