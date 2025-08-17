Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde 400 Pehlivan Mücadele Edecek

Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde 400 Pehlivan Mücadele Edecek
İpsala'da 12 Eylül'de düzenlenecek Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde 400 pehlivanın katılacağı belirtildi. Organizasyon, Türk güreşinin efsanevi isimlerinden Kel Aliço Pehlivan'ı anarak başlayacak.

Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri Ağası Oğuz Erdinç, 12 Eylül'de düzenlenecek güreşlerde 400 pehlivanın organizasyona katılacağını belirtti.

Erdinç, AA muhabirine, yağlı güreş tutkunlarını ağırlamaya hazırlandıklarını belirtti.

İlçede her yıl düzenlenen güreşlerin bu yıl da geniş katılımla gerçekleşeceğini ifade eden Erdinç, "Güreşseverleri buluşturacak etkinlikte hem tarihi değerler anılacak hem de kıyasıya mücadeleler yaşanacak. Türk güreşinin efsane ismi Kel Aliço Pehlivan ve güreşlerin kurucusu merhum ağa İbrahim Girgin mezarının başında anılmasıyla organizasyon başlayacak. Kortejin ardından güreşler başlayacak. Bu yıl organizasyona 400 pehlivanın katılması bekleniyor. Aralarında Kırkpınar şampiyonları ve altın kemer sahiplerinin de yer aldığı çok sayıda usta ismi ağırlayacağız." diye konuştu.

Erdinç, güreşseverleri İpsala'ya beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Spor
