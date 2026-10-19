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Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Keçiörengücü'nün gollerini 45 ve 65. dakikalarda Diouf atarken, Fatih Karagümrük'ün tek golü 77. dakikada Ramazan Civelek'ten geldi.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Sezgin Çınar, Arif Dilmeç

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük : Silvestri, Muhammed Sarıkaya, Biraschi, Anıl Yiğit Çınar, Candan Başkale, Onogo (Dk. 66 Dorukhan Toköz), Siopis (Dk. 46 Doh), Traore, Emre Akbaba, Esen (Dk. 66 Ramazan Civelek), Cenk Tosun (Dk. 66 Pesic)

Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Keskin, Wellington, Abdullah Çelik, Süleyman Luş (Dk. 90+4 Duhan Aksu), Erkam Develi (Dk. 85 Oğuzhan Ayaydın), İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 63 Nabian), Raice (Dk. 46 Jefferson), Ezeh (Dk. 63 Fofana), Diouf

Goller: Dk. 45 ve 65 Diouf (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 77 Ramazan Civelek (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük )

Sarı kartlar: Dk. 18 Traore, Dk. 24 Candan Başkale, Dk. 45+3 Siopis (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük ), Dk. 34 Wellington, Dk. 73 Mehmet Erdoğan, Dk. 75 Süleyman Luş (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Kaynak: AA
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