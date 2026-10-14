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Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile Alagöz Holding Iğdır FK 0-0 berabere kaldı. Mücadelede Keçiörengücü'nden Ezeh, Wellington, Süleyman Luş ve İbrahim Akdağ, Iğdır FK'den Alim Öztürk ile Camara sarı kart gördü.

Stat: Aktepe

Hakemler: Hakan Ülker, Batuhan Bıyıklı, Çağrı Yıldırım

Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin, Wellington, Abdullah Çelik, Duhan Aksu (Dk. 46 Süleyman Luş), İshak Karaoğul (Dk. 90+3 Jefferson), İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 80 Nabian), Raice (Dk. 74 Erkam Develi), Ezeh (Dk. 81 Fofana), Diouf

Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Hüseyin Karabey, Alim Öztürk, Kouagba, Soner Gönül, Doğan Erdoğan, Crociata, Camara (Dk. 83 Bacuna), Gökcan Kaya, Serdar Gürler (Dk. 69 Afena-Gyan), Arda Çolak (Dk. 69 Özder Özcan)

Sarı kartlar: Dk. 21 Ezeh, Dk. 44 Wellington, Dk. 77 Süleyman Luş, Dk. 89 İbrahim Akdağ (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 24 Alim Öztürk, Dk. 47 Camara (Alagöz Holding Iğdır FK)

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile Alagöz Holding Iğdır FK 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: AA
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