Ankara Keçiörengücü, Emre Gökdemir İnşaat ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Emre Gökdemir İnşaat ile isim sponsorluğu anlaşmasını yeniledi.

Başkent ekibinin Yenimahalle'deki tesislerinde düzenlenen imza törenine, Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu ve Emre Gökdemir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gökdemir katıldı.

Yeni sezonda da Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ismiyle mücadele edecek başkent temsilcisinin başkanı Tahiroğlu, törende yaptığı konuşmada, "Emre Gökdemir İnşaat, Ankara'nın büyük müteahhidi. Sağ olsun kırmadılar, bu sene de Ankara kulübüne sahip çıktılar. Emre Gökdemir İnşaat ile sponsorluk sözleşmemiz 2026-2027 sezonunda devam edecek. Emre Bey takımla bütünleşti, bizi yalnız bırakmıyor. Bu sene de kendisi teveccüh gösterdi. Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan'a da teşekkür ediyorum. Gerçekten maddi ve manevi desteklerini yapabileceği ölçüde veriyor." ifadelerini kullandı.

Geçen sezonki kadronun yüzde 80'ini koruyacaklarını belirten Tahiroğlu, 1. Lig'de artan oyuncu maliyetleriyle ilgili soru üzerine şöyle konuştu:

"Bu tamamen başkanların suçu. Futbolculara absürt rakamlar veriyorlar. Bizim ayarımızdaki hiçbir ülkede bu rakamlar yok. Hatta 2. ve 3. liglerde bile yok. Gerçekten inanılmaz rakamlar veriliyor. 21-22 yaşındaki futbolcu, Süper Lig veya 1. Lig'i değil, 2. ve 3. ligleri tercih edebiliyor. Çünkü rakamlar inanılmaz. Ankara'ya, diğer illere statlar yapılıyor. Giresun'a 20-30 bin kişilik stat yapılmış ama bugün (profesyonel ligde) Giresun diye bir takım yok. Kulüplere işi bilen değil, parası olanlar sahip çıkıyor. O da 1-2 sene başkanlık yapıp bırakıp gidiyor. Mecnun Otyakmaz başkanla konuştum, '3. Lig'de altyapıdan en az 6 oyuncu oynaması lazım.' dedim. Altyapıdan 2. Lig'de 5, 1. Lig'de 2, Süper Lig'de 1 oyuncuyu mecbur kılın. Böylece kulüpler ister istemez altyapılarına değer verecek. Büyük takımlarımız Avrupa'ya gidip de ne yaptı? Bizim bir ilimizin nüfusu kadar olmayan ülke takımlarına elendiler. Rakamsal olarak da 10'da 1 bütçeye sahip takımlara elendiler. 2. Lig'de bir forvet için 30-35 milyondan bahsediyorlar. Bu rakamları nasıl verecekler? 2. Lig'de bir kulübün geliri 8-10 milyon. Oldu oldu, olmadı o kulüp battı gitti."

"Türkiye'nin futbolcu ihraç etmesi lazım"

Kulüp başkanlığında 20. yılına giren Tahiroğlu, "20 yıl nasıl geçti diye sorarsanız, biz de anlamadık. 1-2 yıl derken 20 yıl olmuş. Futbolu ben gençliğimde de severdim, oynamayı da severdim. Başkanlık yapmak da güzel ama ekonomi gitgide zorlaşınca belki 1-2 sene sonra bırakmak zorunda kalabiliriz." diye konuştu.

Tahiroğlu, yabancı futbolcu kontenjanıyla ilgili soruya ise "29-30 yaşından büyük yabancı oyuncuların Türkiye'ye getirilmemesi lazım. Adam Avrupa'da hiçbir yerde oynayamıyor, 36-37 yaşında adamlar... Bu rakamları dünyanın hiçbir yerinde alamazlar. Türkiye'nin futbolcu ihraç etmesi lazım. Bizim İngiltere, Almanya, İspanya ligleriyle yarışmamız çok zor. İngiltere'nin yayın geliri 1,5 milyar sterlin. Hull City çıktı, geliri 300 milyon sterlin. Süper Lig'e çıkan bir takım kaç para alıyor?" yanıtını verdi.

Emre Gökdemir ise "Emre Gökdemir İnşaat olarak Ankara'nın en güzide kulüplerinden Keçiörengücü'ne sahip çıkmaya devam edeceğiz. Geçen seneki hedefimiz play-off oynamaktı, Allah nasip etti. Bu sene de hep beraber hedefimiz Süper Lig. Keçiörengücü kulübümüzü Süper Lig'de görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.