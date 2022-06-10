Keçiören Belediyesi'nden meslek lisesine halı saha - Haberler

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Şehit Hüdai Arslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine inşa edilen halı sahanın açılışı gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi ilçe okulların spor komplekslerini genişletmek için ilçedeki Şehit Hüdai Arslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne de bir halı saha kazandırdı. Halı sahanın açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrencilerle birlikte kurdele keserek halı saha açılışını yapan Altınok, daha sonra sırayla kaleye geçen öğrencilere penaltı attı.

Renkli görüntülerin yaşandığı açılışta öğrencilere hitaben konuşan Başkan Altınok, "Ben Keçiören çocuğuyum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Keçiören'de okudum. Keçiören'de elde ettiğimiz başarıların temelinde burayı tanıyor olmak yatıyor. Sizlerden de Keçiören'e bir belediye başkanı çıkmalı. Kendinizi iyi yetiştirin. Her biriniz bir Türk bayrağısınız. Bayrağımızı daha yücelere, daha yükseklere asacaksınız" diye konuştu.

Altınok, konuşmasının devamında sağlıklı bir toplum için spor yapmanın önemine de değinerek şu sözleri dile getirdi:

"Keçiören'de bugünkü tesislerin hiçbiri yoktu. Şimdi ise Keçiören'de olan hiçbir tesis diğer kentlerde yok. Etlik Olimpik Yüzme Havuzumuz Dünya Olimpiyat Şampiyonlarının yapılacağı standartların üzerindedir. Bu eserimizi 18 yıl önce yapmıştık. Bu dönem 41 yeni spor tesisi yaptık. Okullarımıza yaptıklarımızı da katarsak bu sayı 58'dir. Şimdi 10 tane daha kapalı spor salonu yapacağız. Sağlık için en önemli yatırımdır spor tesisi. Sağlıklı bir toplumun temelidir spor. Spor yapanlar hastaneye daha az gider, daha az ilaç tüketir. Aynı zamanda Türkiye'de en çok park olan kenttir Keçiören. Büyükşehir belediyelerinden dahi daha çok yeşil alan yapan, ağaç diken, park yapan belediyeyiz. Tüm spor salonlarımız, tüm tesissilerimiz gençlerimizindir. Gelecek yıl bir yüzme takımı kurarak bu tesislerimizden faydalanabilirsiniz. Bu tesisler sizlerin parasıyla inşa ediliyor, boş kalmasın. Eğitim öğretim yılının da sonuna geldik. Dinlenin ama kitap okumayı ihmal etmeyin. Zamanınızı sosyal medyada geçirmeyin. Lazım olduğu kadar kullanın. Sizleri çok seviyoruz" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Spor