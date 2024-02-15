Kazım Karabekir Stadyumu modernizasyon projesi tamamlanıyor

İçişleri eski Bakanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Kazım Karabekir Stadyumu'nun modernizasyon projesinin sezon öncesinde tamamlanmış olacağını açıkladı.

Altınok, milletvekilleri Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat ve Fatma Öncü ile birlikte Kazım Karabekir Stadyumu'nun modernizasyon projesi hakkında görüşmeler yapmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ile bir araya geldiklerini ifade ederek, "Bu buluşmada, projenin detayları ve şehrimiz üzerine kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Projeyi yakından takip eden ve bu süreçte büyük bir özveri ile çalışan Gençlik Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin ve ekibine teşekkürlerimi sunarım. Sporun ve sporcunun şehri Erzurum'a hayırlı, uğurlu olsun. Şehrimiz için mücadelemiz ve aşkımız hız kesmeden devam edecek. Yeni Stadyumda, Yeni Başarılar elde etmek için hazırız, kararlıyız" diye konuştu. - ERZURUM