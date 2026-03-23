Dünya Kökpar Turnuvası'nı kazanan Kazakistan oldu

Dünya Kökpar Turnuvası, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde 15-21 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. 10 ülkenin katılımıyla düzenlenen turnuvayı ev sahibi ülke kazandı. İkinci Özbekistan, üçüncü ise Afganistan oldu. Turnuva, Türk halklarının ortak kültürel miraslarından biri olan kökpar sporunun tanıtılması amacıyla gerçekleştirildi.

Kazakistan'ın Türkistan şehri, 15- 21 Mart tarihleri arasında atlı sporcuların keçi postunu kapıp rakip kaleye taşımaya çalıştığı kıyasıya mücadeleleriyle öne çıkan Dünya Kökpar Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. Dünya Kökpar Birliği tarafından organize edilen ve TİKA'nın destek verdiği turnuva, Türkiye, Kazakistan, Moğolistan, Rusya, Macaristan, Özbekistan, Çin, Kırgızistan, Afganistan ve Tacikistan'dan yaklaşık 150 sporcuyu bir araya getirdi. Türk halklarının ortak kültürel miraslarından biri olan ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'nde yer alan kökpar sporunun korunması, geliştirilmesi ve uluslararası alanda tanıtılmasının amaçlandığı turnuvayı Kazakistan kazanırken, ikinci Özbekistan, üçüncü Afganistan oldu.

Sporcular, kıyasıya mücadeleleriyle turnuvaya damga vurdu

Bir hafta süren organizasyon boyunca açılış töreninden uluslararası müsabakalara, kültürel etkinliklerden tanıtım faaliyetlerine kadar pek çok etkinlik gerçekleştirildi. Sporcular ise kökparın geleneksel ruhunu yansıtan kıyasıya mücadeleleriyle turnuvaya damga vurdu.

TİKA Kazakistan Koordinatörü Fuat Erdoğmuş turnuvanın ödül töreninde yaptığı açıklamada, kökpar sporunun Türk dünyasının ortak kültürel değerlerinden biri olduğunu belirtti. Erdoğmuş, turnuvanın, geleneksel sporların yaşatılması ve genç nesillere aktarılması açısından önemli katkı yaptığını ifade etti. - TÜRKİSTAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt! Bu sözler dünyayı felakete sürükler
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu

Savaşta tehlikeli yakınlaşma! Türkiye'nin yanı başı vuruldu
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı

Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
Böylesi görülmedi! Kim'den Putin'e görkemli karşılama

Yok böyle karşılama! Dünyaya resmen gözdağı verdiler
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü

Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Herkes onu konuşuyor! Arda'dan derbiye damga vuran hareket

Herkes onu konuşuyor! Arda'dan derbiye damga vuran hareket
Senatör Graham'dan ABD ordusunu bitirecek çağrı! Geçmişi çabuk unuttu

Senatör Graham'dan ABD ordusunu bitirecek çağrı! Geçmişi çabuk unuttu
Böylesi görülmedi! Kim'den Putin'e görkemli karşılama

Yok böyle karşılama! Dünyaya resmen gözdağı verdiler
Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız

Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız
Çılgın maça damga vuran görüntü

Geceye damga vuran görüntü