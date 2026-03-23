Dünya Kökpar Turnuvası'nı kazanan Kazakistan oldu

Kazakistan'ın Türkistan şehrinde 10 ülkeden yaklaşık 150 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Dünya Kökpar Turnuvası'nı ev sahibi ülke kazandı.

Kazakistan'ın Türkistan şehri, 15- 21 Mart tarihleri arasında atlı sporcuların keçi postunu kapıp rakip kaleye taşımaya çalıştığı kıyasıya mücadeleleriyle öne çıkan Dünya Kökpar Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. Dünya Kökpar Birliği tarafından organize edilen ve TİKA'nın destek verdiği turnuva, Türkiye, Kazakistan, Moğolistan, Rusya, Macaristan, Özbekistan, Çin, Kırgızistan, Afganistan ve Tacikistan'dan yaklaşık 150 sporcuyu bir araya getirdi. Türk halklarının ortak kültürel miraslarından biri olan ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'nde yer alan kökpar sporunun korunması, geliştirilmesi ve uluslararası alanda tanıtılmasının amaçlandığı turnuvayı Kazakistan kazanırken, ikinci Özbekistan, üçüncü Afganistan oldu.

Sporcular, kıyasıya mücadeleleriyle turnuvaya damga vurdu

Bir hafta süren organizasyon boyunca açılış töreninden uluslararası müsabakalara, kültürel etkinliklerden tanıtım faaliyetlerine kadar pek çok etkinlik gerçekleştirildi. Sporcular ise kökparın geleneksel ruhunu yansıtan kıyasıya mücadeleleriyle turnuvaya damga vurdu.

TİKA Kazakistan Koordinatörü Fuat Erdoğmuş turnuvanın ödül töreninde yaptığı açıklamada, kökpar sporunun Türk dünyasının ortak kültürel değerlerinden biri olduğunu belirtti. Erdoğmuş, turnuvanın, geleneksel sporların yaşatılması ve genç nesillere aktarılması açısından önemli katkı yaptığını ifade etti. - TÜRKİSTAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı