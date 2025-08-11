Kayserisporlu Nazon'dan sürpriz transfer

Kayserispor forması giyen golcü futbolcu Nazon, İran Ligi takımlarından İstiklal'e transfer oldu. Sarı-kırmızılılar, bu transferden 900 bin euro kazanacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un Haitili futbolcusu Nazon, sürpriz bir transfere imza attı.

900 BİN EURO'YA İRAN'A TRANSFER OLDU

Kayserispor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nazon, İran ekibi İstiklal'e transfer oldu. Sarı-kırmızılılar, golcü oyuncusundan 900 bin euro bonservis kazandı.

''HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER''

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Duckens Nazon'un transferi konusunda İstiklal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler." ifadelerine yer verildi.

KAYSERİSPOR PERFORMANSI

Kayserispor formasıyla toplam 46 maça çıkan Nazon, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 31 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 1.2 milyon euro olarak gösteriliyor.

