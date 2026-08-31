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Görkem Sağlam: 'Bu talihsiz mağlubiyet bizi hedeflerimizden uzaklaştırmayacak'

Görkem Sağlam: 'Bu talihsiz mağlubiyet bizi hedeflerimizden uzaklaştırmayacak'
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Kayserisporlu futbolcu Görkem Sağlam, Bursaspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, sezona iyi başladıklarını ve bu talihsiz mağlubiyetin hedeflerinden uzaklaştırmayacağını, önlerinde uzun bir sezon olduğunu ve daha güçlü devam edeceklerini söyledi.

Kayserisporlu futbolcu Görkem Sağlam Bursaspor yenilgisi sonrası talihsiz bir yenilgi aldıklarını, hedefleri uğruna mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Kayserispor'un 28 yaşındaki oyuncusu Görkem Sağlam, 2-1 yenildikleri Bursaspor maçı sonrası sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, "Bu talihsiz mağlubiyet bizi hedeflerimizden uzaklaştırmayacak" paylaşımında bulundu.

61 sırt numaralı futbolcu paylaşımında, "Sezona iyi başladık ve ilk 3 maçımızdan galibiyetle ayrıldık. Evimizde aldığımız bu talihsiz mağlubiyet bizi hedeflerimizden uzaklaştırmayacak. Sezon uzun, önümüzde daha çok maç var. Hep birlikte daha güçlü devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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