Görkem Sağlam: 'Bu talihsiz mağlubiyet bizi hedeflerimizden uzaklaştırmayacak'

Kayserisporlu futbolcu Görkem Sağlam Bursaspor yenilgisi sonrası talihsiz bir yenilgi aldıklarını, hedefleri uğruna mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Kayserispor'un 28 yaşındaki oyuncusu Görkem Sağlam, 2-1 yenildikleri Bursaspor maçı sonrası sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, "Bu talihsiz mağlubiyet bizi hedeflerimizden uzaklaştırmayacak" paylaşımında bulundu.

61 sırt numaralı futbolcu paylaşımında, "Sezona iyi başladık ve ilk 3 maçımızdan galibiyetle ayrıldık. Evimizde aldığımız bu talihsiz mağlubiyet bizi hedeflerimizden uzaklaştırmayacak. Sezon uzun, önümüzde daha çok maç var. Hep birlikte daha güçlü devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı