Kayserisporlu Futbolcular Galatasaray Maçına Hazır

Kayserispor forması giyen Dimitrios Kolovetsios, "Galatasaray çok kuvvetli bir takım. Geçen sene içeride oynadığımız maçta kazanan takım bizdik. Galatasaray karşısında yüzde 100'ümüz ile oynayacağız" dedi.

Transfer yasağı bulunan ve sezona kulüp tesislerinde hazırlanan Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın bu akşam yaptığı idman öncesi açıklamalarda bulunan Dimitrios Kolovetsios, "Bizim için iyi bir kamp dönemi geçti. İyi çalıştık. Hocamızın bizden istediği opsiyonları antrenmanlarda iyi gösterdik. Hazırız, önümüzdeki büyük maç için bekliyoruz. Galatasaray çok kuvvetli bir takım. Geçen senenin şampiyonu. Biz de bunun bilincindeyiz. Geçen sene içeride oynadığımız maçta kazanan takım bizdik. Bunu da hesaba katmak lazım. Galatasaray karşısında yüzde 100'ümüz ile oynayacağız. Çok iyi mücadele edeceğiz. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon ve taktik çalışması yaptı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.