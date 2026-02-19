Haberler

Zecorner Kayserisporlu futbolcular liselilerle söyleşide buluştu

Zecorner Kayserispor futbolcuları, Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek bağımlılıkla mücadele konulu söyleşi gerçekleştirdi. Öğrenciler, futbolcuları meşalelerle karşıladı ve söyleşinin ardından imza aldı.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor forması giyen futbolcular kentteki bir lisede söyleşi programına katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

İç Anadolu temsilcisi Zecorner Kayserispor'da forma giyen futbolcular kentteki Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'nde 'Bağımlılığa Karşı Mücadele' söyleşine katıldı. Okul girişinde meşalelerle karşılanan futbolcular, söyleşi sonunda da öğrencilerden gelen soruları cevapladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Dorukhan Toköz, Bilal Bayazit, Talha Sarıarslan ve Nurettin Korkmaz; Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencileri ile Bağımlılığa Karşı Mücadele söyleşinde bir araya geldiler. Takım futbolcularımızı çiçekler ve meşaleler ile karşılayan kıymetli öğrenciler, söyleşinin ardından futbolcularımıza atkı ve formalarını imzalattılar. Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'ne göstermiş oldukları misafirperverlik için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

