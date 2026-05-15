Haberler

Kayserispor'da Abdulsamet Burak'a takipsizlik kararı

Kayserispor'da Abdulsamet Burak'a takipsizlik kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekibi Kayserispor, futbolcusu Abdulsamet Burak hakkında yürütülen bahis soruşturmasında takipsizlik kararı verildiğini duyurdu. Kulüp, oyuncunun masumiyetinin ortaya çıktığını belirtti.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, bahis soruşturması kapsamında futbolcuları Abdulsamet Burak'ın takipsizlik kararı aldığını açıkladı.

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Kayserispor'da forma giyen Abdulsamet Burak, futbolda bahis soruşturması kapsamında yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı aldı. Sarı-kırmızılı takımdan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında futbolcumuz Abdulsamet Burak hakkında verilen karar neticesinde, herhangi bir suça veya disiplin ihlaline ilişkin unsur tespit edilmemiş; oyuncumuz hakkında takipsizlik kararı verilmiştir. Soruşturma süreci boyunca yargı makamlarıyla tam bir iş birliği içerisinde hareket eden kulübümüz, hukukun üstünlüğüne ve adil yargılama ilkesine olan inancını ilk günden itibaren korumuştur. Gelinen aşamada verilen bu karar, futbolcumuzun masumiyetini açık biçimde ortaya koymuştur" ifadeleri yer aldı.

'ETİK DEĞERLERE BAĞLILIĞIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Süreci titizlikle yürüten yargı makamlarına da teşekkür edilen açıklamanın devamında, "Kulübümüzün ve sporcularımızın itibarını zedelemeye yönelik asılsız değerlendirme ve spekülatif yorumlardan kaçınılmasını önemle rica ediyor; süreci titizlikle yürüten yargı makamlarına teşekkür ediyoruz. Kayserispor olarak, Türk futbolunun fair-play ruhuna ve etik değerlere bağlılığımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
BAE, İran'ın 'savaşta aktif rol aldılar' yönündeki suçlamalarını reddetti

Körfez ülkesinden İran'a rest! Resmen reddettiler
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı

Tarihi zirveye damga vuran an! Şi masadan kalktı, Trump dayanamadı
Kongo'da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü

Hantavirüs derken asıl salgın orda başladı! Yüzlerce vaka, onlarca ölü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek: Gündemde yeni vergi artışı bulunmuyor

Vatandaşa oh dedirten sözler: Gündemimizde yok

Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var

Reyting uğruna yaptığına bakın! Esra Erol'a tepki yağıyor

Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Şampiyonluk otobüsünde gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Kutlamalarda gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Bir ülkenin kaderi değişecek! İskoçya'da 41 yıllık hakimiyet sona erebilir

41 yıllık hakimiyetin bitmesine artık sayılı saatler kaldı

5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı

Hemşirelerin yüz karası! Mahkemede hakime yalvardı ama...

İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

Bir kez daha Arap ülkelerinin yapamadığını yaptı