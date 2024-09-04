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Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Samet Koç İstifa Etti

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Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Samet Koç, genel kurul sürecinde yönetimin önünü açmak adına istifa kararı aldığını açıkladı.

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Samet Koç, istifa kararını açıkladı. Genç yönetici, "Genel kurul sürecinde Kayserispor yönetiminin önünü açmak adına istifa kararı aldım" açıklamasında bulundu.

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Samet Koç, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak istifa etti. Duygusallık içerisinde aldığı kararı kamuoyu ile paylaştığını dile getiren Samet Koç, "Bugün derin bir duygusallık ve büyük bir içtenlikle sizlere hitap ediyorum. Kayserispor'un bir parçası olmak, bu kulübün renklerini ve heyecanlı yaşamak benim için her zaman en kıymetli deneyimlerden biri oldu. Renklerin tribünlerin ve bu büyük camianın bir parçası olarak yaşadığım her an kalbimde tarifsiz bir sevgi ve gurur bıraktı. Yıllar boyunca Kayserispor'a olan bağlılığımı, her gün her an kulübümüzün başarısı için harcadığım emekle gösterdiğimi düşünüyorum. Bu kimi zaman tribünlerde kimi zamansa yönetim kurullarında oldu. Her zorlukta her mücadelede yanınızda olmaya çalıştım, birlikte üzüldük birlikte sevindik" ifadelerini kullandı.

Sorumluluklarını her zaman içselleştirdiğini de belirten Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tribünlerden gelen bir birey olarak Kayserispor'un bir parçası olmanın sorumluluğunu her zaman içselleştirdim. Şimdi ise kulübümüzün geleceği için en doğru adımı atmanın zamanının geldiğini düşünüyorum. Genel kurul sürecinde Kayserispor yönetiminin önünü açmak adına istifa kararı aldım. Bu kararı alırken kulübümüzün geleceği her zaman ön planda oldu, bu adımın Kayserispor'un daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmesine katkıda bulunacağını umuyorum. Kulübümüze verdiğiniz destek ve gösterdiğiniz sevgi her an benim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Kayserispor'un her başarısı sizinle birlikte yaşadığımız her an hayatımda her zaman özel bir yer tutacak. Bu süreçte yanında olan bana destek veren kulübümüze gönül veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Her zaman Kayserispor'un bir parçası olarak kalacağım. Hep birlikte büyük başarılara ulaşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımla." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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