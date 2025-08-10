Kayserispor, Yeni Transferlerini Taraftara Tanıttı
Kayserispor Kulübü, transfer ettiği 8 futbolcuyu RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda taraftara tanıttı. Programda Abdülsamet Burak, Stefano Denswil, Gideon Jung, Dorukhan Toköz, Joao Mendes, Aaron Opoku, Burak Kapacak ve Indrit Tuci yer aldı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Spor