Kayserispor, Yeni Transferlerini Taraftara Tanıttı

Kayserispor Kulübü, transfer ettiği 8 futbolcuyu RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda taraftara tanıttı. Programda Abdülsamet Burak, Stefano Denswil, Gideon Jung, Dorukhan Toköz, Joao Mendes, Aaron Opoku, Burak Kapacak ve Indrit Tuci yer aldı.

Kayserispor Kulübü, transfer ettiği 8 futbolcuyu taraftara tanıttı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda düzenlenen programa takıma yeni katılan transferler yer aldı.

Transferlerden Abdülsamet Burak, Stefano Denswil, Gideon Jung, Dorukhan Toköz, Joao Mendes, Aaron Opoku, Burak Kapacak ve Indrit Tuci stadyumda fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Spor
