Haberler

Kayserispor ve Göztepe 1-1 Berabere Kaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Zecorner Kayserispor-Göztepe maçı 1-1 eşitlikle sona erdi. Kayserispor'un golünü Miguel Cardoso, Göztepe'nin golünü ise Efkan Bekiroğlu attı.

(KAYSERİ) - Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Zecorner Kayserispor-Göztepe maçı 1-1 sona erdi.

Kayserispor, sahasında Göztepe'yi konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki karşılaşmada, hakemliği Atilla Karaoğlan yaptı. Maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Kayserispor'un golünü 60. dakikada Miguel Cardoso, Göztepe'nin golünü ise 85. dakikada Efkan Bekiroğlu attı.

Bu sonucun ardından Göztepe 9, Kayserispor ise 3 puana yükseldi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Zecorner Kayserispor deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: ANKA / Spor
Erdoğan'ın Katar ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek isim belli oldu

Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek isim belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Fidan: İsrail'in eylemleri ABD'nin öncülük ettiği uluslararası sistemi çöküşün eşiğine getirdi

Bakan Fidan'dan zehir zemberek sözler: Çöküşün eşiğine getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.